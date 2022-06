Drie keer top 10 voor Maaike de Waard

De Waard (25) plaatste zich donderdag in een persoonlijk record van 25,75 seconden als laatste voor de finale en wist zich daarin vrijdag niet te verbeteren: 25,85. ,,Ik had natuurlijk graag iets harder en dus een pr gezwommen. Met de zenuwen viel het mee, had ook niks te verliezen en zo ging ik er ook in. De aantik was dit keer goed, maar misschien was ik te gehaast. Dat ik wel een snelle slagfrequentie had, maar niet echt de lengte”, reageerde De Waard na haar laatste individuele race van dit WK. ,,Maar ik moet vooral trots zijn dat ik hier heb gestaan. En ook belangrijk: ik heb ervan genoten.”