Drievoudig wereldkampioene Lasitskene voelt zich verraden door Rusland

Lasitskene hekelt de manier waarop de autoriteiten de afgelopen jaren met de dopingproblemen in Rusland zijn omgegaan. Volgens de hoogspringster, die dit jaar nog werd uitgeroepen tot Europees atlete van het Jaar, is er nauwelijks iets veranderd sinds Rusland in 2015 voor het eerst werd geschorst. ,,Ik heb niets gezien of gemerkt van veranderingen. Wij als atleten zijn de dupe en moeten nu blij zijn dat we onder neutrale vlag mogen meedoen aan kampioenschappen."



Lasitskene miste door de schorsing van de Russische atletiekbond al de Olympische Spelen van 2016. Als 'neutrale atlete' werd ze nadien wel wereldkampioene in 2017 en 2019 en Europees kampioene in 2018. Ze moet nu door de nieuwe dopingschorsing hopen dat ze onder neutrale vlag kan meedoen aan de Zomerspelen van Tokio 2020.