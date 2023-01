Droom handballers Oranje blijft levend na opmerkelijke inhaalrace tegen Qatar

De handballers doen bij het WK in Polen nog altijd mee voor een plaats in de kwartfinales. De overwinning tegen Qatar (32-30) was er echter eentje met hangen en wurgen. ,,Er is meer opluchting dan euforie’’, merkte hoekspeler Rutger ten Velde, die van bankzitter uitgroeide tot man van de wedstrijd.

Ten Velde mompelde dat Oranje een slechte wedstrijd had gespeeld en hij was niet de enige met dat oordeel. Oranje moet op weg naar de kwartfinale afrekenen met Duitsland en Servië, het duel tegen Qatar was op voorhand een kleiner obstakel. Maar in de wonderlijke wedstrijd, waarin Nederland in de eerste helft bijna alles verkeerd deed, was het opmerkelijk dat de rollen nog omgedraaid konden worden. Een flinke achterstand (15-19) werd na rust binnen een kwartier gerepareerd, daarna ging Oranje erop en erover.

Dat was met name te danken aan de treffers van de hoekspelers Rutger ten Velde (8 treffers) en Niels Versteijnen (6). En dat terwijl het tweetal niet in het basisteam begon. Rob Schmeits, bij de vorige wedstrijd nog tribuneklant, was aanvankelijk de vervanger van de zieke aanvoerder Bobby Schagen. Op de linkerflank begon routinier Jeffrey Boomhouwer. Toen zij niet brachten wat ervan werd verwacht - ze misten samen 6 kansen - pakten beide wissels van bondscoach Staffan Olsson ongekend goed uit.

Volledig scherm Bondscoach Staffan Olsson. © AP

Last van de schouders

,,We hebben in ieder geval veerkracht getoond’’, zei Ten Velde, speler van Lübbecke in de tweede Bundesliga. ,,We hebben ook meer kwaliteit in het team dan Qatar, deze wedstrijd mochten we gewoon niet verliezen.’’ Volgens Versteijnen was het wel voorstelbaar dat de hoekspelers veel meer ballen, en dus kansen, zouden krijgen dan normaal gesproken. Qatar richtte zich in de dekking met name op de as van het veld met de Oranje-regisseurs Luc Steins en Dani Baijens. ,,Het is mooi dat wij nu een keer opvallen. We bleven vooral in de tweede helft geduldig spelen, daardoor kwamen de kansen aan de buitenkant. En dan moet je de kansen benutten’’, klonk het ingetogen.

Ook bij Olsson was na de beroerde eerste helft een last van de schouders gevallen. ,,Het was een zware wedstrijd, we hebben de winst gelukkig over de streep getrokken.’’ Zo blijft de hoop op een plaats bij de beste 8 landen van de wereld levend. Zaterdag wacht handbalgrootmacht Duitsland.