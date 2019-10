Dubbele val breekt Sifan Hassan op in Valencia

Zuid-Afri­ka naar derde WK-finale in geschiede­nis na kraker tegen Wales

11:52 Zuid-Afrika heeft de finale bereikt van het WK rugby in Japan. De Springbokken klopten Wales in de halve finale (19-16) en mogen zich opmaken voor een kraker tegen Engeland. Het is de derde WK-finale voor Zuid-Afrika in de geschiedenis. De vorige twee - in 1995 en 2007 - wonnen de Springbokken. De eindstrijd is volgende week zaterdag in Yokohama.