Duitse golfer Kaymer naar KLM Open

Volleybal­sters verslaan Duitsland in thriller

23 augustus De Nederlandse volleybalsters hebben in Münster Duitsland met 3-2 verslagen in een oefeninterland. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison was in een spannende vijfsetter net iets sterker dan de Duitse volleybalsters: 23-25, 25-17, 25-21, 17-25, 15-13.