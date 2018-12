Dumoulin, Verstappen en Bertens niet bij kanshebbers

,,Het was een fantastisch sportjaar voor Nederland, dus het was dit jaar erg moeilijk. We hebben lang vergaderd, maar we zijn uiteindelijk tot deze drie kandidaten gekomen,” zei jurylid Bas van der Goor. Formule 1-coureur Max Verstappen won dit jaar de Grand Prix van Oostenrijk en Mexico. Hij eindigde als vierde in het algemeen klassement. Tom Dumoulin werd tweede in zowel de Giro d’Italia als de Tour de France. Verstappen won de Jaap Eden Award in 2016, Dumoulin won vorig jaar. Op de vorige week gepubliceerde longlist van NOC*NSF stonden zeventien mannen, waaronder verder ook nog biljarter Dick Jaspers, kickbokser Rico Verhoeven en schaatser Sven Kramer. Epke Zonderland werd in 2011, 2012 en 2013 al verkozen tot Sportman van het jaar.