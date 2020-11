Dustin Johnson houdt stand bovenaan in Masters

De Masters vinden normaal plaats in april, maar het majortoernooi is vanwege de coronapandemie verhuist naar november. Publiek is niet welkom op de baan, die wat zompiger is dan gewoonlijk. Johnson begon zijn Masters in 65 slagen (-7). Hij moest vrijdag nog zijn eerste ronde afmaken, omdat het toernooi op de openingsdag uren stillag vanwege zware regenbuien. In de tweede ronde ging Johnson voortvarend door met drie birdies op de eerste vier holes, maar het ritme stokte daarna door twee bogeys achter elkaar.