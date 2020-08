Dustin Johnson nummer 1 van de wereld na zege van 30 onder par

Johnson was twee weken geleden hard op weg naar de winst in de major US PGA Championship, maar liet zich in de laatste ronde verrassen door de Collin Morikawa. In de Northern Trust Open gaf hij zijn concurrenten geen schijn van kans. ,,Kennelijk toch wat geleerd van het US PGA, hoewel ik vond dat ik daar weinig fouten maakte. Maar winnen met zo’n groot verschil als hier verzin je niet; ik ben er zeer trots op”, zei Johnson, die zijn 22ste toernooizege op de Amerikaanse proftour PGA boekte. Hij noteerde, ondanks dat de regen de wedstrijd lang onderbrak, zes birdies en één eagle in zijn laatste ronde.