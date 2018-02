Eagles verslaan topfavoriet Patriots in Super Bowl

VideoDe Philadelphia Eagles hebben de Super Bowl 52 gewonnen. De ploeg versloeg in Minneapolis in de nacht van zondag op maandag de New England Patriots met 41-33. Het betekende de eerste Super Bowl-zege voor de ploeg uit Philadelphia.

De finale van de American Football-competitie NFL mondde uit in een heel attractieve en spannende wedstrijd. In het overdekte US Bank Stadium in Minneapolis waren het de Eagles die voortvarend van start gingen. Opvallend, want de ploeg uit Philadelphia was vooraf nog bestempeld als de underdog. Tegenover hun drie Super Bowl-deelnames stonden de vijf overwinningen van de Patriots in de eindstrijd. Alleen de Pittsburgh Steelers is het gelukt de finale zesmaal te winnen. Voor superster Tom Brady, de 40-jarige quarterback van de Patriots, was het zijn achtste Super Bowl. Vijf had hij er al gewonnen, met zes zou hij een nieuw record op zijn naam hebben geschreven.

In een seizoen dat grotendeels in het teken stond van knielende spelers tijdens het Amerikaanse volkslied, als vorm van protest tegen het politiegeweld in de VS tegen vooral zwarte Amerikanen, stonden alle spelers in de finale van de NFL-competitie tijdens het optreden van zangeres Pink.

Schijnbeweging

Hét hoogtepunt van de eerste dertig minuten van de 52ste editie van de Super Bowl was de touchdown gescoord door Eagles-quarterback Nick Foles. De spelverdeler was het eindstation van een verrassend zogeheten ‘trick play’, waarin de complete Patrios-verdeding op het verkeerde spoor werd gezet. Foles maakte een soort van schijnbeweging en ving in de endzone een 1-yard pass gegooid door tight end Trey Burton. Niemand bij de Patriots die dit had verwacht.

Kleine smet op het spel in de eerste helft van de finale was de blessure van Brandin Cooks. De Super Bowl van de wide receiver van de Patriots zat er op na een keiharde, maar faire, hit door de verdedigers van de Eagles. Cooks bleef enkele tellen roerloos op de grond liggen, om vervolgens groggy en ondersteund het veld te verlaten. Zijn afhaken was een belangrijke aderlating voor Patriots-quarterback Tom Brady.

Volledig scherm Clubeigenaar Jeffery Lurie showt de voorpagina van The Philadelphia Inquirer. © AFP

Bij een stand van 22-12 was het tijd voor de halftimeshow met Justin Timberlake, die in de stad van Prince een ode bracht aan de in 2016 overleden Amerikaanse popster. Timberlake zong onder meer een eigen versie van ‘I Will Die 4 U’.

Zinderend

Wisten de Eagles in de eerste helft onder anderen Ron Gronkowski lam te leggen, meteen in het derde kwart na de rust speelde de tight end van de Patriots een hoofdrol. Met een touchdown, na een vierde passes op rij van Brady, verkleinde ‘Gronk’ de achterstand: 22-19. De Patriots, onder leiding van de succesvolle en immer stoïcijnse coach Bill Belichick, kwamen vervolgens steeds beter in hun spel en namen in de vierde en laatste periode voor het eerst in de 52ste Super Bowl de leiding in de tussenstand over. Met dank aan een tweede touchdown van Gronkowski, na weer een geslaagde pass van Brady: 33-32, met nog negen minuten speeltijd op de klok.

De slotfase was zinderend en zenuwslopend. De Eagles maakten een touchdown, maar verzuimden de twee punten extra te scoren. Dat betekende een stand van 38-33 op het scorebord, met nog iets meer dan twee minuten spelen voor de Patriots onder leiding van Brady. Uitgerekend hij verloor de bal in zijn eerste poging om 10 yard te overbruggen. Opnieuw balbezit voor de Eagles, die daarmee op rozen leken te zitten. Een field goal, goed voor drie punten, bracht de stand op 41-33. Met nog 65 seconden speeltijd voor de Patriots, maar Brady en zijn mannen slaagden er niet in die achterstand goed te maken. De grote favoriet werd daarmee verslagen door het kleinere Philadelphia in een spectaculaire en boeiende eindstrijd.

Philadelphia Eagles – New England Patriots 41-33

Periodestanden: 9-3, 22-12, 29-26, 41-33

Volledig scherm Philadelphia Eagles’ Corey Clement en Jay Ajayi bejubelen een touchdown. © REUTERS

Volledig scherm Philadelphia Eagles’ Patrick Robinson kan het niet geloven. © REUTERS

Volledig scherm Zach Ertz van de Philadelphia Eagles. © AFP

Volledig scherm Nelson Agholor © AFP