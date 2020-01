Edwin Straver zwaargewond bij crash in Dakar Rally

UpdateMotorrijder Edwin Straver is op de voorlaatste dag van de Dakar Rally, in de elfde etappe, zwaargewond geraakt bij een crash. Hoe het verder gaat met de Brabander is nog onbekend. Landgenote Mirjam Pol zou op de plaats van het ongeval gestopt zijn om hulp te bieden. Zij heeft de wedstrijd inmiddels hervat.

Straver was bezig aan zijn derde Dakar Rally en stond voor de start eerder vanmorgen nog 38ste in het motorklassement. Vorig jaar won de Brabander het eindklassement bij de kistrijders voor motorrijders die de hele rally zelf het onderhoud van hun tweewieler moeten doen. In die competitie bezette hij tot vandaag de vierde plaats. Van begin af aan had Straver gezegd dat hij geen risico’s zou nemen om zijn titel te verdedigen.

Rustig op gevaarlijke punten

Woensdag aan de finish verklaarde hij nog het rustig aan te doen op gevaarlijke punten. ,,Ik rem voor alles. Als ik het niet kan zien, ga ik er ook echt niet overheen. Bij mij ging alles goed, maar ik heb gezien dat dat niet bij iedereen het geval was.” Dit keer ging het voor Straver mis.



De zege ging naar de Chileen Pablo Quintanilla. Hij had in Haradh negen seconden voorsprong op de Oostenrijker Matthias Walkner. Luciano Benavides uit Argentinië werd derde. De Amerikaan Ricky Brabec, leider in het klassement voor motoren, gaf 11.48 toe op Quintanilla, de nummer 2 na de elfde etappe.

Volledig scherm Edwin Straver. © EPA