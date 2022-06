Eelco Sintnicolaas voltooit laatste tienkamp: ‘Scores gezien die ik nooit zag, zo slecht’

EK veldrijden 2024 in Noord-Spaan­se stad Pontevedra

De Europese wielerfederatie heeft dinsdag het Europees kampioenschap veldrijden in 2024 toegewezen aan Pontevedra in Spanje. De stad in Galicië ontvangt de veldrijders in het weekeinde van 2 en 3 november.

21 juni