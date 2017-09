Eerbetoon aan Kobe Bryant: nummers 8 en 24 nooit meer op het shirt van Lakers

,,Dit is een grote eer'', aldus Bryant op de website van de NBA. ,,Toen ik als kind opgroeide in Italië, droomde ik er al van dat ooit mijn basketbalshirt zou hangen in het stadion van de Lakers. Ik had nooit kunnen bevroeden dat het er zelfs twee zouden worden.''



Bryant is overigens al de tiende speler van de Lakers die de eer ten deel valt. ,,We hebben nooit een moment getwijfeld dat deze dag een keer zou komen voor een van de beste Lakers aller tijden'', sprak directeur Jeanie Buss. Bryant speelde twintig seizoenen voor de Lakers en maakte in zijn carrière 33.643 punten. Hij staat daarmee derde op de eeuwige topscorerslijst in de NBA.



De twee shirts gaan 18 december officieel met pensioen tijdens een ceremonieel moment in de rust van de wedstrijd tussen de Lakers en Golden State Warriors.