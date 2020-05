Eerbetoon van Frenkie en harde kritiek van Hamilton op F1: sportwereld staat stil bij dood George Floyd

De Pacer Podcast | Rene Kuijs wil door álle straten van Rotterdam hardlopen

29 mei Rotterdam telt 4000 straten en Rene Kuijs heeft zich ten doel gesteld om door al die straten te gaan hardlopen. Om zich al lopend de stad eigen te maken, om de gesprekken met de inwoners die het oplevert wanneer hij weer ergens met zijn kaart in de hand de route uit staat te stippelen. Hij kijkt om zich heen en neemt de omgeving in zich op. In de nieuwe aflevering van De Pacer spreekt hij over zijn Every Single Street-project.