Eerst de bike-off, daarna Tokio voor 'voetballer’ Roy van den Berg

Ierse rugbybond blaast duel met Italië in Six Nations af

16:28 De Ierse rugbybond heeft besloten het duel met Italië in de Six Nations uit te stellen in verband met het coronavirus. Dinsdag pleitte de Ierse minister van Volksgezondheid daar al voor. ,,Het beeld van de omvang van dit virus is duidelijk. Deze wedstrijd mag niet doorgaan”, zei Simon Harris tegen de nationale televisiezender RTE.