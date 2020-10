Eerste nederlaag in zeven jaar voor Kipchoge, 24-jarige Kitata wint

London MarathonEliud Kipchoge is dan toch te verslaan, zo bleek vandaag in een bijzondere London Marathon. In een wedstrijd waarin vanwege de corona-restricties al heel weinig normaal was, bleek ook de uitslag een ongewone. De grote topfavoriet brak, de 24-jarige Ethiopiër Shura Kitata won in 2.05.41.

Met nog maar een paar kilometer te gaan ging het tempo opeens omlaag. De grote Eliud Kipchoge had het zwaar in een race die toch al niet razendsnel was, onder zware koude en natte omstandigheden. De onklopbare stond op breken met nog drie rondjes te gaan rond St. James’s Park. Zijn concurrenten zagen het, maar leken het aanvankelijk niet te kunnen geloven. De wereldrecordhouder die zo lang onklopbaar was, kon hij dan toch verliezen? Even aarzelden ze allemaal, tot het echt niet meer snel genoeg ging en Mosinet Geremew maar besloot Kipchoge te passeren.

Zo draaide het laatste kwartier van een toch al bijzondere London Marathon uit op een strijd die de Britten lang niet zagen. Kipchoge was er de beste in 2015, 2016, 2018 en 2019. De wereldrecordhouder die in Wenen voor het eerst onder de twee uur dook in een aparte recordsetting, moest in Londen na een jaar zonder grote marathons wederom voor spektakel gaan zorgen. De bedoeling was een strijd met Kenenisa Bekele, maar die haakte in extremis al af met een kuitblessure. En na ruim 36 kilometer moest ook Kipchoge passen voor de hoofdrol.

Nee, het spektakel in de volle finale op het rondje rechtsom van dik twee kilometer, rond St. James’s Park met start op Horse Guards Road en finish op The Mall, werd gemaakt door Shura Kitata en Vincent Kipchumba. De Ethiopiër Kitata, al eens tweede in Londen, won de sprint na een fraaie laatste ronde voor de Keniaan Kipchumba en pakte in 2.05.41 de zege. De derde plaats was er voor Ethiopiër Sisay Lemma.

Een minuutje later kwam Kipchoge binnen, in wat zijn ‘langzaamste’ marathon was sinds zijn zege in de olympische race in Rio de Janeiro in 2016. Het bleek zelfs zijn eerste nederlaag sinds zijn tweede plaats in Berlijn, liefst zeven jaar geleden.

