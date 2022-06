Eerste wedstrijd van 2022 voor Sifan Hassan is het WK

Hassan wilde aanvankelijk haar seizoen begin deze maand openen op de FBK Games, maar zag daarvan af. Ook de Diamond League in Eugene sloeg ze over om extra energie te steken in de trainingen. Ze is inmiddels volop in voorbereiding in de Verenigde Staten.



De omvang van de Nederlandse ploeg die naar Eugene afreist voor de WK (15-24 juli) is nog niet bekend. Er zijn atleten die zich individueel hebben geplaatst door het behalen van de vereiste limiet, maar er zijn ook atleten die dankzij hun positie op de wereldranglijst een startbewijs kunnen bemachtigen. Liemarvin Bonevacia, die zondag de Nederlandse titel veroverde op de 400 meter, is een van hen.