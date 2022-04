Eerste WK-deelname in 60 jaar lonkt voor handballers na thriller in Portugal

Nederland en Portugal zijn vrijwel gelijkwaardig, twee landen uit de Europese subtop. Uitgerekend in de periode dat Portugal in de tweede helft haar geliefde en door opponenten gevreesde 7:6-spelletje wil spelen - zonder doelman, met een extra cirkelspeler - slaat Oranje toe. Dan scoort Luc Steins vanaf de eigen achterlijn, het doel is na een Portugese aanval immers leeg. Dan profiteert Dani Baijens twee keer van slordig balverlies van de tegenstander.

WK-historie

Nederland heeft helemaal geen spannende historie bij het WK handbal voor mannen. Alleen in 1961 was Oranje erbij toen België en Luxemburg in de kwalificatie werden verslagen. Na twee forse nederlagen tegen Duitsland en Frankrijk was het toernooi snel voorbij. Nu zou deelname aan het wereldkampioenschap, in januari 2023, een topprestatie zijn. En de bevestiging dat Nederland niet alleen bij de vrouwen een handballand is, dat is met deelname aan de laatste twee EK's ook bewezen.