Eerste zege Anish Giri op Kandidatentoernooi

Achter de stalen deuren wachtte de hel: ‘Ik wilde me nooit laten kennen’

Straftrainingen en fikse ruzies, maar ook wederzijds respect. Olympisch kampioen Sharon van Rouwendaal (26) heeft een bijzondere relatie met haar Franse trainer Philippe Lucas. In de biografie Bruut, geschreven door sportjournalist Natasja Weber, vertelt de langeafstandzwemster over haar loodzware topsportleven. ,,Je wist: achter die grote, blauwe stalen deuren word je weer afgebeuld. In die dertig meter lange gang schoot iedere dag van alles door mijn hoofd. Hoe ga ik deze training overleven?"