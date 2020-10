Eerste zege handbalsters als wereldkampioen na winst op Duitsland

Zege Schippers op 100 meter bij Gouden Spike in Leiden

19 september Dafne Schippers heeft bij het atletiekevenement de Gouden Spike in Leiden de 100 meter gewonnen. De Utrechtse sprintster zegevierde in een tijd van 11,47 seconden. De Britse Kristal Awuah eindigde als tweede in 11,59. Lianne van Krieken en Kadene Vassell liepen de derde tijd: 11,98.