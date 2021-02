Einde carrière zwaargewonde Woods? ‘Wat maakt het uit, hij leeft!’

Golficoon Tiger Woods (45) zal niet worden vervolgd voor roekeloos rijden. ,,We overwegen geen enkele aanklacht in deze crash. Dit was een ongeval en dat is geen misdaad”, zei sherrif Alex Villanueva van Los Angeles County.

Woods raakte zwaargewond bij een eenzijdig ongeval in zijn SUV, waarbij hij meerdere keren over de kop sloeg en door de brandweer uit zijn gekreukte voertuig moest worden gered. Hij werd met spoed geopereerd aan enkele open breuken aan zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel. Er zijn pinnen en schroeven in de botten geplaatst. Volgens zijn artsen is de ingreep goed verlopen en is de voormalig nummer 1 van de wereld weer bij kennis en aanspreekbaar.

Villanueva herhaalde dat er ook geen reden is om te vermoeden dat Woods drank of drugs heeft gebruikt. Bloedmonsters zijn niet afgenomen. Het onderzoek naar het ongeval kan hooguit tot een overtreding leiden als zou blijken dat Woods bijvoorbeeld heeft getelefoneerd. ,,We beschouwen het als een ongeval”, aldus de sherrif, die wist te melden dat er de afgelopen veertien maanden dertien verkeersongevallen hebben plaatsgevonden op het stuk weg waar Woods crashte.

Volledig scherm © Brunopress

Woods was herstellende van een vijfde operatie aan zijn rug. Hij wordt al enkele jaren geplaagd door blessures en onderging ook enkele knieoperaties. De 45-jarige golfmiljardair won in 2019 voor de vijfde keer de Masters en staat nu op vijftien overwinningen in Majors, drie minder dan recordhouder Jack Nicklaus.



Door de huidige verwondingen wordt in de Verenigde Staten gevreesd dat het einde carrière is voor Woods. Dat maakt golfcollega's weinig uit. ,,Who cares‘’, zei de Ierse topgolfer Rory McIlroy. ,,Het belangrijkste is toch dat hij nog leeft.”

Volledig scherm © REUTERS