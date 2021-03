Eindelijk weer een zege voor LeBron James-loos LA Lakers

VIDEO Carlo Huisman flikt het weer: zege bij oudste internatio­na­le sportevene­ment

17 maart Team New Zealand, met de Nederlandse zeiler Carlo Huisman aan boord, heeft ten koste van het Italiaanse zeilteam Luna Rossa de eindzege in America’s Cup veiliggesteld. Onder grote publieke belangstelling in Auckland won de ploeg van stuurman Peter Burling ook de tiende race. Daarmee kwam de stand in de best-of-13 serie op 7-3.