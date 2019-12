EK-goud ultieme beloning voor Toussaint na gitzwarte periode: ‘Voel me bevrijd’

Door Natasja Weber



Haar juichkreet was tot in de nok van het Tollcross zwemcentrum van Glasgow te horen. Het was een kreet van verlossing voor Kira Toussaint. De 25-jarige zwemster snelde gisteravond op de EK kortebaan in Schotland naar de winst op de 100 meter rugslag. Haar tijd van 55,71 seconden was dit keer geen nationaal record, maar ruim voldoende voor haar eerste individuele Europese titel.



Na een gitzwarte periode zal niemand Toussaint haar gouden medaille misgunnen. Begin 2019 was ze een mentaal geknakte zwemster die na een positieve dopingtest dacht dat haar carrière voorbij was. Nu eindigt de rugslagspecialiste het jaar als Europees kampioen. ,,Als ik bedenk waar ik een jaar geleden stond, is het bizar dat ik hier nu met goud om mijn nek sta”, zei Toussaint kort nadat ze met tranen in haar ogen het Wilhelmus had meegezongen op het erepodium. ,,Na al het dopinggedoe heb ik een knop omgezet. Zwemmen was altijd al belangrijk voor me, maar het was een soort van vanzelfsprekendheid. Toen ik door die dopingsores een paar weken niet kon zwemmen, besefte ik hoe belangrijk het zwemmen voor me is. Ik ga nu nooit meer met tegenzin naar de training.”