Eliud Kipchoge wint marathon van Berlijn

Windsurfster De Geus grijpt naast medaille, Van Rijsselberghe achtste

23 september Windsurfster Lilian de Geus heeft bij de WK in de olympische RS:X-klasse in Japan genoegen moeten nemen met een zesde plek. De 25-jarige Nederlandse ging op dezelfde positie de medalrace in, maar wist haar plaats met een vijfde plek in de afsluitende race niet meer te verbeteren.