Elze Geurts en Naomi Visser liggen op koers voor finale bij WK turnen

Wil Besseling geniet na van zijn ronde met nummer 1 van der wereld Jon Rahm: ‘Dat doet wel wat met je hoor’

11 oktober Het is ontegenzeggelijk één van de mooiste dagen uit zijn leven als topgolfer: Wil Besseling speelde zaterdag in het Spaans Open in Madrid samen met de nummer één van de wereld, de Spanjaard Jon Rahm. Nota bene als klassementsleider van het toernooi. „Dit is iets waar je van droomt.”