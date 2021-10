Elze Geurts verspeelt WK-medaille door val in sprongfinale: ‘Balen, maar ik ben vooral trots’

Elze Geurts heeft haar WK-debuut afgesloten met een achtste en laatste plaats in de sprongfinale. Haar medaillekansen vielen in gruzelementen toen de 26-jarige turnster uit Raalte haar tweede sprong afsloot met een val. De Nederlandse afvaardiging op de WK in Japan keert zonder eremetaal huiswaarts.

Geurts, tweede in de kwalificaties, was als laatste aan de beurt van de acht finalisten. Olympisch kampioene Rebecca Andrade uit Brazilië was een klasse apart met een score van net onder de 15 punten (14.966). De Italiaanse Asia D’Amato kwam nog het dichtste in de buurt met 14.083

Op medaillekoers

Voor een medaille moest Geurts de derde score van 13.966 op naam van de kersverse wereldkampioene allround Angelina Melnikova uit Rusland overtreffen. Na haar eerste sprong, yurchenko met dubbelschroef, lag Geurts nog op medaillekoers. Ook haar tweede sprong (overslag streksalto met hele schroef) zit qua moeilijkheid boven de 5.0 en daarop zou ze de winst moeten pakken op de meeste concurrenten. Het pakte anders uit. Ze raakte nog wel eerst met haar voeten de mat, zodat de blamage van een nulscore haar bespaard bleef. Maar 12.333 was verreweg het laagste rapportcijfer in de finale.

Geurts was de eerste Nederlandse in een sprongfinale op de WK sinds 2013, toen Chantysha Netteb uitviel met een zware knieblessure. De Amsterdamse zou daarna nooit meer terugkeren op topniveau.

,,Natuurlijk baal ik, maar ik ben vooral ook trots op mezelf”, reageerde Geurts na afloop. ,,De insprong in de plank raakte ik net niet optimaal, ik schopte niet goed door en kwam rotatie tekort. Die sprong blijft voor mij een nieuwe sprong. In de kwalificaties en de podiumtraining ging het goed, maar feit is dat ik daar minder ervaring mee heb. Ik ben daar minder zelfverzekerd over dan mijn eerste sprong”, aldus de 26-jarige turnster. ,,Mijn grote doel was altijd om een Olympische Spelen, EK of WK te turnen. Dat ik hier nu sta, is geweldig. En om die finale te turnen was fantastisch.” Volgens Geurts smaakte het bovendien naar meer. “Maar ik ga eerst even wat rust nemen om goed te herstellen.”

Coach afwezig

Net als meerkampster Naomi Visser, die donderdag als vijfde eindigde in de allroundfinale, moest Geurts het in Kitakyushu stellen zonder de aanwezigheid van haar persoonlijke coach. Vanaf haar 18de traint de Overijsselse onder Wolther Kooistra. De trainer van Turnz Amsterdam is een van de vele coaches die genoemd wordt in het dossier turnmisbruik. Coaches tegen wie een onderzoek loopt worden door de gymnastiekunie buiten de begeleidingsstaf voor de grote toernooien gehouden. Aimee Boorman was vanuit de Verenigde Staten ingevlogen om de Oranje-vrouwen in Japan bij te staan.

Aan het begin van dit olympische jaar moest Geurts nog knokken voor een plekje in de nationale selectie. Door twee zware achillespeesblessures liep haar loopbaan ernstige vertraging op. Pas op haar 26ste maakte ze deze week haar WK-debuut. Ook stond ze nog nooit op een Europees kampioenschap. Wel nam ze drie keer deel aan de Universiade, de wereldspelen voor studenten.

Reserve in Tokio

Als reserve reisde ze met het olympisch team mee naar Japan, maar ze kwam in Tokio niet in actie. De laatste WK-kwalificatiewedstrijd in Rotterdam haakte ze ziek af nadat haar tweede sprong de mist in was gegaan. Weer dreigde ze een groot toernooi te mis te lopen, maar de keuzeheren van de KNGU zagen voldoende potentie in doorzetter op het mondiale podium. Met een finaleplaats lanceerde ze zich naar de A-status van NOC*NSF. Na afloop overheerste de teleurstelling over de gemiste medaille.