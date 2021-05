Epke Zonderland moest rennen na raketaanvallen op Tel Aviv: ‘Luchtalarm ging elke dag af’

Zonderland mist World Challenge Cup door conflict in Israël

17:23 Epke Zonderland moet de World Challenge Cup in het Bulgaarse Varna van komende week laten schieten. De Friese rekstokspecialist is zondag teruggekeerd van een trainingsstage in Israël, die langer duurde dan gepland. Zonderland was op 6 mei afgereisd. Niet veel later escaleerde het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen en was het niet mogelijk terug te keren naar Nederland.