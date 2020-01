Eric Gordon helpt Houston aan zege

Het was liefst 24 jaar geleden dat een andere Houston-speler dan Harden tot 50 punten kwam in een wedstrijden. Hakeem Olajuwon deed het in 1996. 'The Beard', zoals Hardens bijnaam luidt, lukte het de afgelopen jaren al 23 keer. Hij miste het duel vanwege een dijbeenblessure. Voor Houston was het de 29e zege van het seizoen (tegen 17 nederlagen). Daarmee staan de Rockets zesde in de Western Conference. Utah (32-14) zakte door het verlies van de tweede naar de vierde plaats.



In de Eastern Conference won Miami Heat met 113-92 van Orlando. Miami komt daardoor op de tweede plaats naast titelverdediger Toronto Raptors, op ruime afstand van de onbetwiste leider Milwaukee Bucks.