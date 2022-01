ESPN meldt einde carrière van Tom Brady, maar vader spreekt berichten tegen

Bevestiging dat Brady het daadwerkelijk voor gezien houdt, laat echter nog altijd op zich wachten. Sterker nog: de vader van de zevenvoudig winnaar van de Super Bowl benadrukt dat zijn zoon nog altijd geen definitieve beslissing heeft genomen.

Ook het bedrijf van Brady - TB12sports- leek wat te voorbarig te zijn geweest. Een tweetje om de speler te bedanken voor zijn indrukkende carrière, werd in de loop van de avond verwijderd.

De manager van Brady reageerde zondag op de onduidelijkheid die is ontstaan. ,,Ik begrijp alle speculaties over de toekomst van Tom. Zonder in te gaan op de vraag of deze berichten kloppen of niet, kan ik alleen zeggen dat Tom de enige is die precies kan zeggen wat zijn plannen zijn. Hij weet hoe het werkt in het American football met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dus hij zal snel duidelijkheid geven.”

De Amerikaanse sportheld, die is getrouwd met het Braziliaanse fotomodel Gisele Bündchen en met haar twee kinderen heeft, werd een week geleden met zijn club uitgeschakeld in de play-offs. Daarna zei hij dat hij ging nadenken over zijn toekomst. ,,Ik kan het me niet voorstellen om geen American football te spelen. Maar mijn kinderen worden er ook niet jonger op en ik wil ervoor zorgen dat ze krijgen wat ze nodig hebben”, laat hij al een beetje in zijn kaarten kijken.

Nog altijd aan de top

Brady wordt gezien als de beste quarterback ooit in de NFL. Hij hielp New England Patriots zes keer aan winst van de Super Bowl en leidde vorig jaar ook Tampa Bay Buccaneers naar het kampioenschap. Drie keer werd hij gekozen tot ‘MVP’ (waardevolste speler) van de Super Bowl en vijf keer was hij ‘MVP’ over het hele seizoen.



Brady liet dit seizoen zien dat hij op 44-jarige leeftijd nog altijd tot de top behoort. Hij gooide van alle quarterbacks de meeste touchdown-passes en de superster staat ook bovenaan in het klassement van passing yards (gegooide afstanden met de bal).

