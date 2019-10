Estafettevrouwen verrassen met finaleplek op 4x400 meter

De Witte en Bol kwamen eerder al in actie in het Khalifa Stadion. De Witte reikte tot de halve finales op de 400 meter, Bol deed hetzelfde op de 400 meter horden. De Witte bewees haar kracht tijdens de estafetterace. Ze kwam als tweede loopster in de baan en liep een achterstand op de koplopers in. Baak verloor weliswaar de aansluiting, maar Bol zette alles op alles en rende het team nog net de finale binnen.

De ontlading was groot bij de vier atletes. Klaver wees naar Bol als beslissende factor. ,,Zij is onze Bambi”, zei de WK-debutante. De Witte zorgde echter voor de aansluiting met de voorste loopsters van Jamaica, Polen en Canada. ,,Ik kwam vast te zitten toen iedereen naar de binnenbaan trok. Ik maakte me even goed boos en kon goed terugvechten. Vooraf wisten we dat de finale mogelijk was en dat we zelfs wel bij de eerste drie in de heat konden eindigen. Dat lukte niet, maar met de tijd hebben we wel bewezen dat we een goed team hebben.”