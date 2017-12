Estafettezwemmers grijpen net naast EK-medaille

Weertman bereikt finale op 400 meter vrij in Kopenhagen

12:21 Ferry Weertman is bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Kopenhagen doorgedrongen tot de finale van de 400 meter vrije slag. De Nederlandse olympisch- en wereldkampioen openwaterzwemmen eindigde vandaag in de series als zesde in een tijd van 3.41,54. De finale is later vandaag.