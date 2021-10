Estavana Polman hoeft niet opnieuw onder het mes en gaat vol voor WK

De opbouwspeelster van Oranje en de Deense club Esbjerg liep in mei voor de tweede keer in een jaar tijd een zware knieblessure op. Polman vertelde begin deze maand dat haar herstel minder voorspoedig gaat dan gedacht. Afgelopen week liet ze haar rechterknie onderzoeken in het ziekenhuis.

Polman veroverde bijna twee jaar geleden met Oranje de wereldtitel. Ze werd gekozen tot beste speelster van dat WK in Japan. Een half jaar later scheurde Polman de kruisband van haar rechterknie. Na een maandenlange revalidatie keerde ze begin van dit jaar terug bij de Nederlandse selectie, maar in mei liep ze weer een knieblessure op die een operatie vereiste. Polman miste daardoor de Spelen in Tokio.

De Gelderse werkt op trainingscomplex Papendal aan haar herstel. Ze is ook weer aangesloten bij het Nederlands team. Polman behoort tot de voorselectie van 34 speelsters die interim-bondscoach Monique Tijsterman heeft geformeerd voor het WK. ,,Het wordt alles of niets, er zit niets tussenin”, zei Polman vorige week in het tv-programma Jinek. ..Of het wordt helemaal te gek en ik ga het redden, of ik moet weer onder het mes. Dat is de harde werkelijkheid. De kracht is goed, maar het gaat om de combinatie tussen mijn hoofd en knie, de timing op het moment dat ik de spieren in mijn knie aanspan. Die was 40 procent en dat moet nu echt wel beter zijn, anders train ik eigenlijk voor niets.”