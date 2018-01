Europa Cup weer naar korfballers TOP

Fotoreeks Puffen, steunen en stoten bij NK gewichtheffen

13 januari Het NK Gewichtheffen vond vandaag plaats in UnScared CrossFit in Utrecht. Bij het gewichtheffen is het de bedoeling om de gewichten van de grond tot boven het hoofd te brengen. De wedstrijdvorm bestaat uit twee onderdelen: trekken (het gewicht wordt in één inspanning boven het hoofd gebracht) en stoten (het gewicht 'rust' als tussenpauze op je schouder). Winnaars kunnen zich plaatsen voor het EK in oktober in Spanje. Bekijk hier de mooiste foto's.