Europarlementariërs verzetten zich door ‘wrede dictator’ tegen WK ijshockey in Wit-Rusland

In de brief staat klare taal. Wit-Rusland is in handen van president Alexandr Loekasjenko. ,,Een wrede dictator en zelfbenoemd ijshockeyfan, die alle morele principes die jullie federatie zo na aan het hart liggen overtreedt", staat in de brief. Die volgt op een eerdere brief met een gelijke oproep. Een tweede poging was nodig omdat er met de eerste brief niets is gedaan, zei de Duitse Europarlementariër Viola von Cramon.