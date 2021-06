European Tour in Arnhem moet vrouwengolf impuls geven

De 25-jarige Arnhemse, die gisteren van het NOC*NSF te horen kreeg dat ze alsnog naar de Olympische Spelen in Tokio mag, verkiest de Amerikaanse LPGA boven het toernooi bij haar om de hoek. Van Dam is het niveau van de Ladies European Tour inmiddels al ontgroeid en wil haar slag slaan op de belangrijkste Tour voor vrouwen.

130.000 vrouwen

Maar ook zonder de enige speler die straks in Tokio Nederland vertegenwoordigd op de olympische golfbaan, hoopt de Koninklijke Nederlands Golf Federatie (NGF) de sport meer bij vrouwen onder de aandacht te krijgen. Dat is nodig, zegt de NGF. Want golf wordt toch vooral gezien als een sport voor - oudere - mannen. Geven ook de statistieken aan. Het ledenbestand van de NGF bestaat momenteel uit zo’n 130.000 vrouwen, iets meer dan 32 procent van het totale aantal golfers in Nederland.

Players Experience

Er is ook goed nieuws: vergeleken met 2019 zijn er in het afgelopen coronajaar 2020 3100 meer vrouwen gaan golfen. Daarvan is ruim 30 procent onder de 50 jaar. Niet gek dus dat de NGF op het eerste grote internationale golftoernooi sinds jaren extra hard maakt voor het jonge vrouwelijke talent. Tijdens de eerste editie van de Big Green Egg Open, dat woensdag begint, mogen op de laatste twee toernooidagen 15 getalenteerde jeugdspeelsters mee in de flights met de beste Europese topgolfsters. Dankzij deze Players Experience krijgen de jonge talenten de kans om ervaring op te doen op het allerhoogste niveau en zich direct te meten met de top.

Vier Nederlandse professionals

Om in de toekomst mee te kunnen strijden om de eindzege, zoals Christel Boeljon deed in 2015 als winnaar van het laatste Dutch Ladies Open. Met de afwezigheid van Van Dam is de kans klein dat zaterdag op de Rosendaelsche Golfclub een Nederlandse deelneemster de bokaal in de lucht houdt. De nationale inbreng bestaat uit vier Nederlandse professionals en twee topamateurs: Dewi Weber, Romy Meekers, Pasqualle Coffa en Zhen Bontan en de talenten Lauren Holmey en Anne-Sterre den Dunnen.

Het deelnemersveld in Arnhem, waar de prijzenpot 200.000 euro bedraagt, bestaat uit 126 speelsters uit 29 landen. Met onder meer oud-winnaressen Kylie Henry uit Schotland (2014) en de Britse Florentyna Parker (2010). Of wat te denken van de Deense Emily Kristine Pedersen, in 2020 de beste speelster van Europa.



Het golftoernooi is toegankelijk voor publiek. Per dag mogen er tot 500 tickets worden verkocht.