Europese crosstitel voor Noor Filip Ingebrigtsen

Shiffrin ook de beste op parallel­sla­lom

15:32 De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft in Sankt Moritz de parallelslalom om de wereldbeker gewonnen. Een dag eerder was ze ook al de beste geweest op de super-G. In de finale versloeg Shiffrin de Tsjechische Petra Vlhova. De derde plaats was voor de Zwitserse Wendy Holdener.