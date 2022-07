Even wennen zonder goud na een atletiektoernooi: ‘Nederland is misschien te snel verwend’

Na de gouden WK’s in Peking, Londen en Doha keert Nederland nu terug uit Eugene zonder atleet met een wereldtitel. Wel met driemaal zilver en eenmaal brons en een rits veelbelovende prestaties. ,,Het is bijna bizar dat we kritisch moeten zijn op het feit dat we geen goud hebben.’’

Door Pim Bijl



Lieke Klaver bleef bewust nog even langer op de baan na haar vierde plaats, toch vaak gezien als het meest ondankbare resultaat. Maar zij besloot ’m te omarmen als eerste Nederlandse vrouw ooit in een WK-finale van de 400 meter. Wilde de ereronde zien van winnares Shaunae Miller-Uibo, de sfeer opzuigen. ,,Ik ben iets langer blijven kijken hoe die meiden dat deden tijdens hun ronde met die vlaggen’’, verklaarde Klaver het opvallende moment. ,,Toen dacht ik: dít wil ik over een tijdje ook.’’

Op elk groot toernooi is er wel zo’n atleet die opstaat, door een plafond schiet en zo een doorbraak beleeft. Het overkwam in de Amerikaanse universiteitsstad Eugene ditmaal Klaver, sowieso al een van de stralende blikvangers van de equipe. Ze dook zowel in de serie als halve finale op de 400 meter onder het oude nationale record van generatiegenoot Femke Bol, om vervolgens haar goede vorm door te trekken in de finale.

Op dag 1 van de tien dagen in Hayward Field was ze al onderdeel van de zilveren gemengde 4x400 meter estafetteploeg. En op de voorlaatste dag was het ook Klaver die verbaal de leiding nam om de teleurstellende diskwalificatie van de 4x400 metervrouwen helder onder woorden te brengen. 23 jaar, maar in alles een van de nieuwe gezichten van de Nederlandse atletiek. Daar is ook behoefte aan, zo zonder vaste waarden Churandy Martina (38) en Dafne Schippers (30) in Eugene. De twee sprinters zijn nog niet gestopt, werken hard aan een verlenging van hun carrière, maar waren nu ver verwijderd van WK-vorm.

Volledig scherm Femke Bol en Lieke Klaver. © ANP

Schippers sprintte op de 200 meter naar het goud in Peking (2015) en Londen (2017), daarna nam Sifan Hassan het over met tweemaal goud in Doha (2019), net als op de Olympische Spelen in Tokio (2021). In Japan was het succes ook in de breedte gigantisch en werd de lat met acht medailles ontzettend hoog gelegd, omdat veel atleten bij die prestaties boven zichzelf uitstegen.

Dat was al bekend voor de reis naar Eugene, universiteitsstad in Oregon voor de eerste mondiale titelstrijd op Amerikaanse bodem. Het gerenoveerde Hayward Field werd getrakteerd op drie wereldrecords. Met de 50,68 van Sydney McLaughlin op de 400 meter horden en op de slotdag Tobi Amusan met 12,12 op de 100 meter horden en Mondo Duplantis met 6,21 in het polsstokhoogspringen. Iconen als Bob Beamon, Tommie Smith en John Carlos werden geëerd.

Vergeleken met Tokio valt de opbrengst nu tegen met driemaal zilver en eenmaal brons. Het is de nieuwe werkelijkheid voor de Nederlandse atletiek. De Atletiekunie zelf had de doelstelling op vijf medailles gezet en ook op meer finaleplaatsen dan in Eugene werden gerealiseerd. In deel 1 lag de equipe nog op schema, maar de laatste dagen vielen de prestaties ontzettend tegen. Zo slaagde Nadine Visser er op de slotdag bijvoorbeeld niet in de finale van de 100 meter horden te halen. Een fikse tegenvaller voor de nummer 5 van de Spelen. ,,Het eerste deel geef ik een 9,5, de tweede helft een 5’’, zei Roskam, die dus op een ruime 7 als score uitkwam.

Nederlandse medailles WK atletiek:

4x400 meter mixed estafette (zilver)

Jessica Schilder - Kogelstoten (brons)

Anouk Vetter - Meerkamp (zilver)

Femke Bol - 400 meter horden (zilver)

Volgens hem is dit toernooi niet per se het bewijs dat Tokio een uitschieter was. ,,Want we hebben weer nieuwe meiden in de wereldtop die een medaille halen of dat bijna doen. Over het algemeen is het nog steeds mooi weer in de atletiek, maar het tweede deel was erg jammer, met drie estafetteams die we in de finale hadden verwacht en waar het niet lukte. Al met al denk ik niet dat we een lager niveau hebben, maar we hadden vorig jaar misschien ook wel alles mee.’’

Zelfs bij het zilver op de gemengde estafette had er meer ingezeten, eindigend op slechts achthonderdste van het goud. ,,Er is één ding dat we nooit mogen vergeten: twee jaar geleden wonnen wij nóóit estafettes op de 4x400 meter. De laatste twee jaar hebben we op elk internationaal toernooi minimaal één medaille behaald’’, zei coach Bram Peters. ,,Het is bijna bizar dat we kritisch moeten zijn op het feit dat we geen goud hebben, terwijl we gewoon tweede van de wereld zijn en Amerika verslaan. Nederland is misschien te snel verwend.’’

Bovendien is Hassan nog altijd absolute top, maar bleef ze dit toernooi bovenal met lege handen door haar zelfverkozen gebrekkige voorbereiding. Haar batterij lijkt weer opgeladen. Bol, in al haar vijf races zo goed dit toernooi dat je bijna zou vergeten dat ze pas 22 jaar is, haalde achter ongenaakbaar fenomeen Sydney McLaughlin zilver op de 400 meter horden. Op de estafettes zal ze ook in de komende jaren een extreem sterk wapen blijken voor de Oranjeteams.

Volledig scherm Sifan Hassan. © ANP

En Anouk Vetter (29) sloop met haar tweede plaats, na haar zilveren zevenkamp vorig jaar bij de Spelen, weer wat dichter bij tweevoudig olympisch kampioene Nafi Thiam. Ze wil het de Belgische nog jaren moeilijk maken. Ze prees de begeleiding op Papendal, waar veranderingen op komst zijn, met technisch directeur Ad Roskam en hoofdcoach Charles van Commenée, bezig aan hun laatste maanden.

Voor- en tegenstanders zijn er altijd, maar Vetter noemt hun afscheid jammer. ,,Ik vind dat ze allebei enorm hebben bijgedragen aan de Atletiekunie. Groepen gaan nu samen op stage en werken samen. Papendal is één geheel, één team, waar het voorheen toch vooral verschillende eilandjes waren. Dat hebben ze heel goed gedaan en ik denk wel dat zij gemist gaan worden.’’

Goed nieuws kwam er vanuit de krachtonderdelen. Net als Klaver beleefden Jessica Schilder en Jorinde van Klinken hun doorbraak op hun eerste WK in de buitenlucht. Na jaren van leegte toonden zij zich twee krachtpatsers, die met hun 23 en 22 jaar nog jaren meekunnen. Een luxe. De bescheiden Schilder durfde zich nog geen wereldtopper te noemen na het eerste brons ooit voor Nederland in het kogelstoten bij de vrouwen, maar ze is het onderhand wel. Van Klinken werd op haar beurt vierde bij het discuswerpen onder zeer moeilijke omstandigheden en vertelde na afloop al dat ze de concurrenten als bange haasjes had zien kijken.

Volledig scherm Jessica Schilder. © ANP

Veelbelovend dus. Maar waar blijven de mannen die door het plafond schieten? Abdi Nageeye (33) deed het met zilver op de marathon bij de Spelen en dit voorjaar met winst in Rotterdam, maar stapte nu iets meer dan een kilometer voor de finish uit na een rommelige race. Zijn positie op dat moment: zevende. Na een nacht slapen stond hij al met spijt op. Tony van Diepen (26) werd uitgeschakeld in de halve finale op de 800 meter, maar begint de afstand steeds meer door te krijgen, en was net als Liemarvin Bonevacia een pion in de zilveren gemengde estafette.

Op Hassan en Nageeye na gaan we bijna alle Nederlandse WK-atleten over een kleine maand alweer zien in het Olympiastadion in München voor het EK. Velen van hen horen dan bij de topfavorieten of de kanshebbers op het podium. Daar gloort goud wel weer.