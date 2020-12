Ex-wereldkampioene kogelstoten: ‘Spelen worden een wedstrijd als alle andere, de glamour is weg’

Twee maanden geleden had de 34-jarige atlete nog gezegd dat Tokio in 2021 haar grote doel is. Inmiddels is de nummer zes van Rio de Janeiro 2016 van gedachte veranderd. ,,Alle glamour is weg. Wat straks in Tokio gaat gebeuren, heeft niets meer met de olympische gedachte te maken. Er zal geen verbondenheid meer zijn zoals gebruikelijk was tussen atleten. Het is moeilijk om daar nog motivatie voor op te brengen.”