Extra maatregelen getroffen tegen oplichters in schaken: ‘Probleem is serieuzer dan ze dachten’

‘Monsieur Dakar’ Peterhan­sel na ongeluk uit Dakar Rally, ook problemen voor Sainz

De Franse rallyrijder Stéphane Peterhansel is in de zesde etappe van de Dakar Rally uitgevallen. De veertienvoudig winnaar kreeg een ongeluk met zijn Audi na 212 kilometer in de woestijnproef van Ha’Il naar Riyadh. Zijn navigator Edouard Boulanger raakte daarbij dusdanig gewond aan zijn rug, dat hij de rally niet kan voortzetten. Boulanger is overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Saoedi- Arabië.

6 januari