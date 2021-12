F1-wereldkampioen Verstappen voor tweede keer Sportman van het Jaar

Net als vijf jaar geleden ontbrak Verstappen tijdens het Sportgala, dat vanwege de coronamaatregelen in aangepaste vorm werd gehouden. Zijn vader Jos nam de Jaap Eden-award in ontvangst. Alleen enkele genomineerden en sportprominenten waren aanwezig in de Lichtfabriek in Haarlem.

,,Er kwamen zo veel emoties los. We zijn hier twintig jaar mee bezig. Heel de wereld rond met Max. Onze droom was wereldkampioen worden. Ik zag aan hem dat hij heel emotioneel was. Voor ons allebei was dit enorm. De afgelopen weken waren vermoeiend. Hij moest nog heel veel doen na de laatste race. Max is blij dat hij nu op vakantie is, want hij had even nergens meer zin in. Het is goed voor hem om even weg te zijn”, zegt Jos Verstappen.