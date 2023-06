Femke Bol met ‘langere passen’ richting titels 400 meter horden: ‘Het is een hele verandering’

,,Ik zal om die reden ook niet vaak de 400 meter vlak lopen deze zomer. Ik richt me op de horden en wil die veertien passen goed onder de knie krijgen”, zei ze bij een persbijeenkomst in Florence, waar ze vrijdagavond start op de 400 meter horden in de Diamond League.

Afgelopen zaterdag liep ze in het Belgische Oordegem haar eerste race van dit jaar over 400 meter horden in 53,12, meteen de beste tijd van de wereld dit jaar. Ze was nog nooit zo snel in haar openingswedstrijd. ,,Het is een hele verandering. Ik moet niet alleen langere passen maken, maar ook bij elke horde wisselen van opzwaaibeen. In Oordegem deed ik de eerste zeven horden in veertien passen en dat was beter dan verwacht. Ik heb veel geleerd en ook meteen wat zelfvertrouwen opgedaan voor de race in Florence. Ik hoop het dan weer wat beter te doen”, aldus Bol.

De 23-jarige Amersfoortse heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in de Diamond League. Ze won de afgelopen twee jaar de finale van de 400 meter horden en is al dertien races ongeslagen. De drievoudig Europees kampioene komt zondag ook in actie bij de FBK Games in Hengelo. Dan loopt ze de 400 meter vlak, het onderdeel waarop ze in februari het 41 jaar wereldrecord indoor verbeterde met een tijd van 49,26 seconden. Hoofddoel in het zomerseizoen is het behalen van goud op de 400 meter horden bij de WK in Boedapest.