Femke Bol snelt naar WK-zilver: ‘Ik was na die halve finale heel boos op mezelf’

400 meterFemke Bol heeft bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado zilver gepakt op de 400 meter. De 22-jarige atlete moest in de finale alleen olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s voor zich dulden.

Miller-Uibo liep vrijwel de hele race aan de leiding en won onbedreigd in 50,31 seconden, Bol werd tweede in 50,57. Het brons was voor Stephenie-Ann McPherson uit Jamaica in 50,79. Lieke Klaver eindigde in 52,67 als zesde.



Bol, die zich gisteren met een snoekduik had gekwalificeerd voor de finale, haalde de tweede Nederlandse medaille op deze WK indoor binnen. Vrijdag won Jessica Schilder brons bij het kogelstoten.

Lees ook Femke Bol met snoekduik naar finale WK indoor, brons voor Jessica Schilder bij kogelstoten

Quote Die halve finale heeft me super­scherp gemaakt Femke Bol

,,Net zoals brons op de Spelen heel mooi was, is deze zilveren medaille ook mooi. Verliezen van de olympisch kampioene is niet het ergste”, zei Bol bij de NOS. ,,Ik ben in vorm. Om Miller-Uibo te verslaan, moest ik 100 procent geven en dan moest er nog 5 procent ergens vandaan komen, zei mijn coach. Die 5 procent had ik niet, maar het was echt een goede race.”.

In de halve finales was Bol vrijdagavond nog geklopt door Stephenie-Ann McPherson uit Jamaica. Die pakte na een snelle eerste ronde de koppositie en hield de Nederlandse vervolgens succesvol af. ,,Ik heb heel veel geleerd van die halve finale. Ik was heel boos op mezelf”, zei Bol. ,,Dat heeft me superscherp gemaakt. Gelukkig was dat in de halve finale en niet in de finale.”

Goede laatste meters Bol

Miller-Uibo nam vanuit baan 6 na de eerste ronde de koppositie. De 27-jarige atlete had een kleine voorsprong na 200 meter en gaf die ook niet meer uit handen. Bol, gestart in baan 4, kwam in de laatste meters nog redelijk in de buurt, maar moest ook zorgen dat ze McPherson voorbleef voor de tweede plaats.



Bol, die vorig jaar op de Spelen van Tokio olympisch brons veroverde op de 400 meter horden, ging naar de WK in Belgrado met de snelste tijd van het seizoen op de 400 meter. Op de NK in februari had ze 50,30 gelopen. Miller-Uibo bleef daar in de WK-finale één honderdste van een seconde boven. De atlete uit de Bahama’s is de tweevoudig olympisch kampioene op deze afstand.

Sedney zesde op 60 meter

Zoë Sedney is als zesde geëindigd op de 60 meter horden. Ze finishte in haar eerste WK-finale in 8,07 seconden. De titel ging naar Cyréna Samba-Mayela uit Frankrijk in 7,78. Devynne Charlton van de Bahama’s pakte het zilver, de Amerikaanse Gabrielle Cunningham het brons.

Sedney won eerder op de avond haar halve finale nog in een tijd van 7,95. Maayke Tjin-A-Lim was gestrand in de halve finales van de 60 meter horden. Eerder op de dag had ze in Belgrado met 8,11 een persoonlijk record gelopen.

Sedney is de derde Nederlandse atlete die de finale op de 60 meter horden wist te bereiken. Marjan Olyslager deed dat in 1987 (vijfde) en 1989 (zesde). Nadine Visser veroverde in 2018 brons. Visser is afwezig op deze WK. Ze liep bij de NK indoor een hamstringblessure op en moet het toernooi in Belgrado noodgedwongen overslaan.

Volledig scherm Zoë Sedney. © AP

Jacobs klopt titelverdediger Coleman

De Italiaanse atleet Lamont Marcell Jacobs heeft goud gepakt op de 60 meter. De regerend olympisch kampioen op de 100 meter klopte titelverdediger Christian Coleman uit de Verenigde Staten met miniem verschil. Het brons was voor een andere Amerikaan, Marvin Bracy.

Jacobs kwam tot 6,41 seconden en was in duizendsten van een seconde net sneller dan Coleman. De Amerikaanse sprinter had een betere start, maar werd op de lijn geklopt.

Coleman ontbrak afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Tokio op de 100 meter. De regerend wereldkampioen op dit nummer had aanvankelijk een schorsing van twee jaar gekregen voor het missen van drie dopingcontroles binnen een jaar. Het internationaal sporttribunaal CAS toonde enige clementie en bracht de schorsing terug naar achttien maanden, maar desondanks ontbrak Coleman in Tokio.

Van Gool meldt zich af

Joris van Gool doet bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado niet mee aan de 60 meter. De Nederlandse atleet meldde zich af voor de series omdat hij zich niet fit genoeg voelt, meldt de Atletiekunie.

Van Gool was de enige Nederlandse deelnemer op deze afstand bij de mannen. Eind februari won de 23-jarige Tilburger bij de Nederlandse kampioenschappen indoor in Apeldoorn de 60 meter in een tijd van 6,61 seconden. Het was het vierde jaar op rij dat Van Gool op die afstand de nationale titel bemachtigde.

Van Gool behaalde in 2019 bij de EK indoor in Glasgow brons op de 60 meter.

Gevluchte Oekraïense wordt wereldkampioen

Hoogspringster Jaroslava Mahoetsjich heeft bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado goud gewonnen. De Oekraïense kwam tot een hoogte van 2,02 meter. Daarmee bleef ze de Australische Eleanor Patterson (2,00 meter) en Nadezhda Dubovitskaya uit Kazachstan (1,98 meter) voor.

Mahoetsjich werd vorige maand na de Russische invasie in Oekraïne gedwongen haar huis in Dnipro te ontvluchten. Ze hield zich even schuil in een kelder en besloot daarna2000 de reis van kilometer naar Belgrado te maken om aan de WK mee te kunnen doen. Ze vond de juiste weg richting Servië na ‘honderden telefoontjes, explosies, branden en luchtalarmsirenes’, vertelde ze zaterdag.

Mahoetsjich was al regerend Europees kampioene indoor. Bij de Spelen van Tokio behaalde de Oekraïense vorige zomer brons.

Bekijk hieronder onze sportvideo's: