First Dates-ster Fred emotioneel na gouden medaille voor dochter Andrea: ‘Wat een prestatie!’

Andrea Spendolini-Sirieix werd geboren op 11 september 2004 in Londen, als dochter van de Franse host Fred Sirieix en zijn ex-vrouw Alex Spendolini. De talentvolle schoonspringster maakte op haar vijftiende al grote indruk, met een zilveren en bronzen medaille op het EK in Boedapest in mei 2020. Donderdag beleefde ze haar definitieve doorbraak door goud te winnen op de Commonwealth Games, een multisportevenement dat elke vier jaar wordt gehouden en waaraan de lidstaten van het Gemenebest van Naties (54 landen in totaal) meedoen. Aan de Gemenebestspelen doen tegenwoordig zo’n 4500 tot 5000 atleten mee, waarmee ze na de Olympische Zomerspelen qua aantal deelnemers het grootste sportevenement ter wereld vormen.

In het Sandwell Aquatics Centre in Birmingham won de 17-jarige Andrea het goud met haar achterwaartse duik vanaf de 10 meter-plank. Haar trotse vader Fred filmde de gouden afsprong vanaf de tribune en zat met tranen in zijn ogen naar de medailleceremonie te kijken. Op Twitter (224.000 volgers) en Instagram (814.000 volgers) bedankte de charhamte en populaire Fred vandaag zijn volgers voor alle felicitaties. ,,Heel erg bedankt voor alle berichten met felicitaties voor Andrea. Het is erg leuk om te lezen, hartverwarmend. Ik wil me verontschuldigen omdat ik niet op iedereen kan reageren, maar het is erg aardig van jullie", schreef hij, waarna hij ook nog eens terugblikte op de gouden duik van zijn dochter. ,,Wow, die laatste duik, om het op die manier te doen.. Wat een optreden!”