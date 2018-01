Fokké (26) kiest voor maatschappelijke carrière

Fokké behaalde internationaal succes bij het synchroonspringen. Ze won in 2010 samen met Kirsten Boersma de World Cup in Loulé en behaalde in 2009 brons met Rea Lenders in de World Cup van Oostende. Op het WK van dat jaar eindigde ze met Boersma als vierde. Vorig jaar behaalde ze met Carlijn Blekkink brons op de World Games.

Fokké was ook actief als trampolinespringster in de showbizz. In 2014 ging ze samen met haar vriend en oud-springer Jeroen Kaslander op wereldtournee met DJ Armin van Buuren om zijn show te ondersteunen met spectaculaire sprongen. ,,Ik heb ups en downs gekend, maar het belangrijkste is dat ik heb genoten van het springen, de wedstrijden, mijn (internationale) sportvrienden en de mooie behaalde resultaten. Ik heb zoveel mooie en bijzondere herinneringen die ik meeneem in de rest van mijn leven'', aldus Fokké.