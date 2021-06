Fontijn na zilver in Rio wederom naar de Olympische Spelen

Volleybal­sters stunten tegen wereldkam­pi­oen Servië

2 juni De Nederlandse volleybalsters hebben tijdens de Nations League in Rimini voor een verrassing gezorgd. Oranje versloeg wereldkampioen Servië met 3-1. De setstanden waren 25-22 25-16 18-25 25-21. Nika Daalderop was in grote vorm en bracht 20 punten op haar naam. Juliët Lohuis had met 17 punten ook een groot aandeel in de fraaie overwinning.