Foppen verbetert Nederlands indoorrecord op 3000 meter

Atleet Mike Foppen heeft het Nederlands record op de 3000 meter verbeterd. Hij noteerde bij de meeting uit de World Indoor Tour in het Franse Liévin een tijd van 7.42,55 en daarmee dook hij onder de 7.44,34 van Gert-Jan Liefers uit 2003. Foppen kwalificeerde zich met zijn tijd tevens voor de EK indoor begin maart in het Poolse Torun.

De 24-jarige atleet uit Nijmegen, die afgelopen outdoorseizoen de Nederlandse titels op 5000 en 10.000 meter veroverde, kon in de race niet mee met het Afrikaanse geweld voorin. Hij was op de zevende plaats wel de beste Europeaan. De Ethiopiër Getnet Wale won in 7.24,98 en bleef slechts 8 honderdsten verwijderd van het wereldrecord, dat sinds februari 1998 met 7.24,90 op naam staat van de Keniaan Daniel Komen.

Visser maakt weer indruk

Nadine Visser maakte opnieuw indruk op de 60 meter horden. De regerend Europees kampioene won in Liévin in 7,91 seconden. Het was de vierde keer deze winter dat ze onder de 8 seconden bleef. ,,Ik ben blij dat ik zo constant ben”, zei de jarige Visser na afloop. ,,Doel van deze winter is mezelf blijven verbeteren en natuurlijk pieken op de EK indoor”, aldus de nu 26-jarige Visser, die met 7,83 het Nederlands record in bezit heeft.



De finish in Liévin was close. Pas op de fotofinish was te zien dat Visser de snelste was. De Amerikaanse Christina Clemons en de Fins Nooralotta Neziri kregen dezelfde tijd achter hun naam.

Visser op archiefbeeld.

Tony van Diepen plaatste zich op de 800 meter voor de EK indoor. De 24-jarige Noord-Hollander eindigde in de B-serie als zesde in 1.48,36 en dat was ruim onder de limiet van 1.49,00 voor Torun. Van Diepen verraste twee jaar geleden op de EK indoor in Glasgow met de bronzen medaille op de 400 meter. Hij liep toen in de finale een Nederlands record van 46,13. De 800 meter in Liévin was zijn eerste optreden van dit seizoen.



Sprinter Joris van Gool, die afgelopen weekeinde in Dortmund nog het Nederlands record op de 60 meter aanscherpte tot 6,58 seconden, kende een ongelukkige wedstrijd in Liévin. Hij maakte in de finale een valse start en mocht niet meer meedoen.