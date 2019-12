Formule E krijgt status wereldkampioenschap

De raceklasse van de elektrische sportwagens wordt daarmee de vijfde met die status naast de Formule 1, het WK rally, het WK rallycross en het WK langeafstand.



Seizoen zes is net begonnen in de Formule E, met de Nederlanders Robin Frijns en Nyck de Vries in de gelederen. De Vries won dit jaar de titel in de Formule 2. De kalender telt veertien races op stratencircuits in grote steden als Mexico-Stad, Rome, Parijs, Seoul, Jakarta, Berlijn, New York en Londen.



,,Sinds we met dit avontuur zijn begonnen, is de Formule E ieder jaar sterker geworden en inmiddels bijzonder relevant voor de auto-industrie", aldus FIA-voorzitter Jean Todt. Er zijn al tien autofabrikanten die een elektrische auto inzetten in het kampioenschap, waaronder Audi, BMW, Mahindra, Mercedes en Nissan.