Formule E seizoen 5: sneller, krachtiger en met een Nederlander

Nederlandse inbreng: Robin Frijns

Ook nieuw, of liever gezegd terug van weggeweest: Robin Frijns. De Limburger reed in 2015 ook al twee jaar in de elektrische klasse, maar stapt na een jaar met volledig de focus op DTM nu bij Envision Virgin in met nieuwe verwachtingen. ,,De auto is nu heel anders, de sport heeft enorme ontwikkelingen gemaakt’’, zo vertelde de fabriekscoureur van Audi aan motorsport.com.



Nieuwe, snellere, krachtigere auto’s

Natuurlijk was Formule E de laatste vier jaar soms een wat knullig podium, met coureurs die halverwege de race van de ene naar de andere elektrische wagen sprongen omdat de accu een hele race nog niet volhield. Maar de technologie stond niet stil. Met seizoen vijf komt ook de nieuwe Gen2-bolide, die nog het meeste weg heeft van de wagen van Batman. Krachtiger, sneller (van 240 naar maximaal 280 kilometer per uur) en een grotere opslagcapiciteit van energie, waardoor het overstappen defnitief verleden tijd is.