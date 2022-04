Fortuna onttroont PKC als zaalkorfbalkampioen in intense tweestrijd in kolkend Ahoy

Vorig jaar keerde de zaalkorfbalfinale, na vier edities in de Amsterdamse Ziggo Dome, terug in Rotterdam. Niet in de grote hal van Ahoy, maar in de nagenoeg verlaten RTM Stage waar PKC te sterk was voor Fortuna (22-18). De Papendrechters wonnen in 2015 ook de laatste eindstrijd in de grote arena van het Rotterdamse sport- en evenementenpaleis, met het Sassenheimse TOP als onderliggende partij: 22-21.



De 2022-editie in Ahoy was, in tegenstelling tot vele voorgangers, niet uitverkocht. Dat had dan weer alles te maken met het feit dat veel korfbalclubs in Nederland op verschillende niveaus in het door corona bepaalde zaalseizoen zelf nog beslissingswedstrijden moesten afwerken.



Daar leed de sfeer echter niet onder. De twee supportersgroepen van beide clubs, gebroederlijk naast elkaar, zorgden voor een geweldige ambiance voor de botsing tussen de beide mastodonten van het zaalkorfbal in Nederland. PKC, tienvoudig landskampioen, versus Fortuna, vijfvoudig titelhouder. In de voorbije tien zaalfinale-edities ontbrak één van beide ploegen slechts één keer, in 2017 toen TOP en Blauw Wit elkaar troffen in Amsterdam.