Frankrijk opent terrorisme-onderzoek naar explosie bij Dakar Rally

,,Een voorlopig onderzoek is geopend naar de meervoudige moordpoging in relatie met een terroristische groep”, lieten de nationale antiterrorisme-aanklagers in een verklaring weten. Zij wezen erop dat alle vijf de inzittenden in de auto de Franse nationaliteit hadden.



De internationale autosportfederatie FIA heeft de autoriteiten in Saoedi-Arabië aangespoord onderzoek te doen naar de oorzaak van een geëxplodeerde auto. Media in Saoedi-Arabië meldden eerder dat de politie kwade opzet uitsloot. De organisatie heeft de veiligheidsmaatregelen aangescherpt.