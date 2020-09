Frans OM onderzoekt 21 coaches in het kunstrijden na beschuldigingen van seksueel misbruik

Justitie in Frankrijk begon in februari een vooronderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in het Franse kunstschaatsen. Aanleiding was de getuigenis van tienvoudig Frans kampioene paarrijden Sarah Abitbol, die beweerde dat ze tussen 1990 en 1992 meermaals was verkracht door haar toenmalige trainer Gilles Beyer (foto). Abitbol was vijftien jaar oud toen het misbruik begon. Ze schreef er ook een boek over.